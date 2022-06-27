G7’den Rusya’ya karşı birlik mesajı: Putin pozu gündem oldu

Almanya'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nden Rusya'ya karşı birlik mesajı çıktı. G7 liderleri, üstü çıplak bir şekilde at binen Putin'le dalga geçerek göğüslerini açtılar.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken dün Almanya’da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri dikkat çekici bir mesaj verdi…

Üç günlük G7 Zirvesi’nin ilk gününde Bavyera’da bir araya gelen ve basın mensuplarının karşısına çıkan liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “maço” tavrı ile alay etti.

Fotoğraf çekimi sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ceketlerini çıkarmaları gerekip gerekmediğini ve hatta daha da soyunmalarına gerek olup olmadığını sorduktan sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, “Üstü çıplak bir şekilde at mı binsek” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Evet ata binmek en iyisi” dedi.

Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus devlet ajansı tarafından geçmişte servis edilen fotoğraflarıyla alay etti. Liderlerden bazıları ceketlerini çıkarırken bazıları ise kravatlarını çıkarıp gömleklerinin üst düğmelerini açtı.

Fotoğraf çekimi sırasında Johnson, “Putin’den daha sert olduğumuzu göstermek zorundayız, ona kaslarımızı gösterelim” dedikten sonra liderler güldü.

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