Gizemli akciğer hastalığı ülkeyi alarma geçirdi: 3 kişi hayatını kaybetti, vakalar artıyor…

Arjantin'de zatürreeye benzeyen ve üç kişinin ölümüne neden olan gizemli akciğer hastalığı ülkeyi alarma geçirdi. Yetkililer, yeni bir salgın tehlikesi uyarısı yaparken, Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyada corona virüsü sonrası maymun çiçeği endişesi yaşanırken, Güney Amerika’dan gelen yeni bir haber yetkilileri alarma geçirdi.

Arjantin’de gizemli bir akciğer hastalığı nedeniyle üç kişinin öldüğü bildirilirken, yetkililer yeni bir salgın ile karşı karşıya olunabileceği konusunda uyardı.

Yetkililer, altı kişinin daha ‘kökeni bilinmeyen pnömoni’ ile enfekte olduğunu söyledi. Yetkililer, zatürreye benzer hastalığın ilk olarak başkent Buenos Aires’te ortaya çıktığını şu anda da kente yakın bir hastanede 9 kişinin tedavi gördüğünü söyledi. Yapılan açıklamada, hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

‘İLK SAĞLIK ÇALIŞANLARI ETKİLENDİĞİ İÇİN…’

Yetkililer, hastanede tedavi gören 8 kişinin sağlık çalışanı olduğunu duyururken, viral salgınların ilk olarak sağlık çalışanlarına bulaştığı düşünüldüğünde, bu açıklama korkuları artırdı.

2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden ilk gelen raporlar, ortaya çıkan hastalığın zatürree olduğuna yoğunlaşmış, ancak daha sonra bunun Covid olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise Covid-19 virüsü Çin’den tüm dünyaya yayılmıştı.

Arjantinli yetkililer, altı hastanın 18-22 Ağustos tarihleri ​​arasında semptom göstermeye başladığını söyledi.

TÜM TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Buenos Aires’in çok yakınında bulunan ve vakaların tedavi gördüğü kent olan Tucumán’ın sağlık bakanı Luis Medina Ruiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastaların ortak noktası şiddetli solunum problemleri yaşamaları. Tüm hastalara corona virüsü ve grip dahil birçok test yapıldı. Ancak hepsinin sonucu negatif çıktı.” dedi.

Örneklerin, daha fazla analiz için Arjantin Ulusal Sağlık Laboratuvarları ve Enstitüleri İdaresi’ne gönderildiği bildirildi.

Yetkililer, zatürre benzeri hastalığa yakalanan kişilerin hastanede izole bir ortamda tutulduğunu ve temaslıların takip edildiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, yeni virüsün, klima ünitelerinden kaynaklanan bir bakteri nedeniyle olup olmadığını da araştırdıklarını duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AÇIKLAMA

Batı’daki uzmanlar, salgının Covid’in ortaya çıkışıyla benzerliklerine rağmen alarm zilini çalmaya başlamak için çok erken olduğunu söyledi. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin salgın istihbarat ekibi, Salı gününden bu yana vakaları takip ettiklerini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü de vakaları takip ettiklerini açıkladı.

Edinburgh Üniversitesi’nde küresel sağlık başkanı Profesör Devi Sridhar İngiliz The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Açıkçası endişe verici, ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu, tehlikeli patojenlere karşı kolektif savunmasızlığımızı gösteriyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir salgın – hızlı bir şekilde kontrol altına alınmazsa – hava yolculuğu sayesinde hızla yayılabilir.” dedi.

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