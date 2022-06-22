GKRY’den KKTC’deki orman yangını ile mücadeleye destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan İskele’deki Kantara bölgesindeki orman yangını ile mücadeleye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yardım göndereceği açıklandı. Polisin yangınla ilgili 2 kişiyi tutukladığı belirtildi.

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KKTC'de dün Lefke'ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye'den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmasının ardından İskele'ye bağlı Kantara Tatlısu'ya ait Mersinlik Deresinde “Elma Bahçesi” olarak bilinen bölgede, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürme çalışmaları 1 gündür devam ediyor.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada, Mersinlik'te şu ana kadar 2 bin 600 hektar alanın yandığını belirtti.

YANGINLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ada içerisinde genel bir seferlik başlatılırken, yangınla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Polis soruşturması çerçevesinde tutuklanan kişiler hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÜNEY KIBRIS'TAN İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERİLECEK

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının Türkiye'den 1, İngiliz Üstler bölgesinden 2 helikopter ile devam ettiğini aktararak, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından GKRY'den de 2 yangın söndürme uçağının gönderileceğini aktardı.

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