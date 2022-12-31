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Göçmen faciası: 200 kişiyi taşıyan tekne battı

Lübnan ordusu, 200 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, ülkenin kuzeyindeki Silata sahili açıklarında battığını duyurdu.

Yayınlanma: 20:01 - 31 Aralık 2022 Güncellenme:
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Göçmen faciası: 200 kişiyi taşıyan tekne battı

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Lübnan dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Silata açıklarında battığı ifade edildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerinden 3, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’nden (UNIFIL) de bir teknenin düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçtiği aktarıldı.

AKIBETLERİ BİLİNMİYOR

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin uyruklarına ya da akıbetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

94 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Son olarak, Lübnan’dan Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 22 Eylül 2022’de Suriye açıklarında batması sonucu 94 kişi hayatını kaybetmişti.

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