Google’un kurucusu Sergey Brin boşanıyor

Google'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin yedinci adamı olan Sergey Brin, eşi Nicole Shanahan'dan boşanmak için işlemlere başladı. Shanahan, Brin'in ikinci eşiydi, çiftin iki yaşında bir çocukları var.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Sergey Brin, Kasım 2018’de evlendiği avukat Nicole Shanahan’dan boşanmak için başvurdu. Brin, boşanma nedeni olarak “uzlaşmaz farklılıkları” gösterdi.

Kaliforniya, Santa Clara’da dosyalanan yasal belgelerde şu ifadeler kullanılıyor: “Tarafların mülkiyet hakları veya yükümlülüklerine ilişkin tüm konular, taraflar arasındaki yazılı bir anlaşmaya uygun olarak gizli bağlayıcı tahkim yoluyla belirlenecektir.”

NAFAKA VERMEK İSTEMİYOR

Google’ı 1998 yılında Larry Page ile birlikte kuran Brin, iki yaşındaki kızlarının ortak velayetini istiyor. Ayrıca ayrı yaşadığı karısının eş desteği almamasını da istedi.

Ayrıca bir mahkeme dosyasında da davanın halka açık gerçekleşmesi halinde çiftin ve çocuklarının güvenliğinin tehlikede olabileceği belirtiliyor: “Büyük endişe verici olan eğer günlük olarak nerede olduklarına dair ayrıntılar halka ifşa edilirse; küçük çocuklarının tehlike, taciz ve hatta kaçırılma riskiyle karşı karşıya kalması.”

Forbes’a göre Brin’in yaklaşık 107 milyar dolarlık bir serveti var.

Geçtiğimiz yıl da Bill Gates ve Melinda Gates 27 yıllık evliliklerini bitirmişti. 2019’da ise Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott ile 38 milyar dolarlık bir anlaşma ile boşanmıştı.

İlginizi Çekebilir 27 yıllık evliliğini sonlandıran Bill Gates açıkladı: 'Harika bir evliliğimiz vardı'

İlginizi Çekebilir Melinda French Gates'ten samimi itiraflar: 'Günlerce gözyaşı döktüm'