Gözler NATO zirvesinde: Finlandiya’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bugün Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte İsveç ve Finlandiya’nın da üyelik için sinyal verdiği NATO’nun belki de geleceğini şekillendirecek zirve bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor.
Zirve öncesi Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö önemli açıklamalarda bulundu. Niinistö, “Türkiye ile yürütülen müzakerelerle ilgili kötümser veya iyimser konuşamam” dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı, “Terörün sadece Türkiye’de değil başka ülkelerde de ciddi bir sorun olduğunu bugünkü konuşmamda vurgulayacağım.” ifadelerinde bulundu.
Niinistö; “Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’yı teröristleri korumakla suçlaması son derece yanlış.” ifadelerinde bulunurken, Finlandiya ile Türkiye arasında yürütülen müzakareler sonucunda karşılıklı anlayışın da arttığını söyledi.