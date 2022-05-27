Güney Kıbrıs liderinden Türkiye açıklaması

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Rusya’nın Ukrayna işgalinde Türkiye’yle aynı argümanları kullandığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Fransız kanalı FRANCE 24 ile röportajında, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını Rusya'nın Ukrayna işgaline benzetti.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde Türkiye'yle aynı argümanları kullandığını savunan Anastasiadis, Rusya'nın da Türkiye gibi coğrafi ve tarihi verileri değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.

Rum lider, Türkiye'yle Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji gerilimiyle ilgili olarak da “Türkiye'nin bölgede barışı riske atacak bir şey yapmamasını umuyorum” dedi. Anastasiadis, Türkiye'nin itirazında rağmen Kıbrıs'ta iki toplumlu federasyon çözümü için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi.

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