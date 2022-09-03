Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’yi ABD ve AB’ye şikayet etti: ‘Ruslar yaptırımları delmek için…’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Türkiye'yi ABD ve Avrupa Birliği'ne şikayet etti.

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerginlik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ankara ilişkilerini de doğrudan etkiledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Türkiye’yi Batı yaptırımlarına karşı Rusya’ya destek olmakla suçlarken, ABD ve Avrupa Birliği’ne şikayet etti.

Ülkesinde yayın yapan bir radyo kanalına konuşan Kasoulides, Avrupalı ​​ortaklarını Putin-Erdoğan anlaşmasının ‘içeriğini incelemeye’ çağırırken, Rusya’dan Türkiye’ye altın ihracatı yapılmasının ‘yaptırımları delmek’ anlamına geldiğini vurguladı.

‘DAHA ÖNCE İRAN’A YÖNELİ AMBARGOLARI DELMEK İÇİN…’

Kasoulides, “Bu tür bir işlemde, Türkiye’ye ulaşan her şey ihraç edilebileceği için ambargonun ihlal edildiği kesindir” dedi. Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin aynı taktiği geçmişte İran’a yönelik ambargoları delmek için kullandığını da öne sürdü. Bu yüzden İran’la süren bir dava olduğuna vurgu yaptı.

Kasoulides, Kasoulides, görev süresinin son aylarına giren Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’in KKTC ile müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini söylediğini de aktardı.

Bunun geçmişte Jane Holl Lute gibi özel bir elçi atanarak yapılacağını da sözlerine ekledi.

Anastasiades ile BM Genel Sekreteri arasında bu ayın sonlarında New York’taki Genel Kurul’da ikili bir görüşme olacağını da sözlerine ekledi.

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