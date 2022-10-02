Güney Kıbrıs’tan Türkiye karşıtı açıklama: İttifaklarımız bizi koruyor

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar sevk etmesi Ankara-Washington-Atina hattında gerilimin daha da yükselmesine yol açarken, Güney Kıbrıs’tan da Türkiye’ye gözdağı niteliğinde açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde hızla artan gerilime ABD'nin de dahil olmasıyla bölgede tansiyon hızla yükseliyor.

ABD'nin geçen ay Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırması da Türkiye-ABD hattında krize yol açmış, Türkiye kararı şiddetle kınadığını duyurmuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 62. yıldönümünde Lefkoşa'da dün düzenlenen askeri törende gündemin ilk sırasında yine Türkiye vardı. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Güney Kıbrıs'ı bir kalkan gibi kuşattığını söyleyen Anastasiadis, “Komşu ülkeler ve diğer AB ülkelerinin yanı sıra Türk hükümetinin yeni söylemleriyle ilgili endişelerimizi anlayan ve paylaşan diğer güçlerle kurduğumuz stratejik ittifaklar bizi koruyor” yorumunda bulundu

Güney Kıbrıs ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Anastasiadis, “Türkiye'nin bizi çatışmaya sürüklemesine izin vermeyeceğiz” dedi. Güney Kıbrıs lideri, Türkiye'ye karşı askeri ve siyasi önlemler aldıklarını kaydederek “Oturup beklemeyeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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