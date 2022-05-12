Güney Kore Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlık Sarayı’nı halka açtı

Mart ayında yapılan seçimlerden zaferle çıkarak cumhurbaşkanı olan Yoon Suk-yeol, taşınmayı reddettiği Mavi Ev olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı halkın ziyaretine açtı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’de 74 yıldan beri liderlerin çalışma ofisi ve ikametgahı olan Mavi Ev lakaplı Cumhurbaşkanlığı Sarayı halka açıldı…

Başkent Seul’ün kuzeyinde yer alan ve 250 bin metrekarelik bir alan üzerinde bulunan kompleks 150 bin mavi kiremitle süslü çatısı sebebiyle “Mavi Ev” olarak biliniyordu. Güney Kore liderlerinin çalışma ofisi ve ikametgahı olduğu için halkın girişine kapalı tutulan kompleks dün ilk kez açıldı.

Sarayı görmek isteyen ve önceden kayıt olan 25 binden fazla Güney Koreli sarayı ziyaret etti.

Yoon Suk-yeol, Mavi Ev’e yerleşmeyi reddetmiş ve Seul’ün merkezine taşınmıştı. Çiçeği burnunda cumhurbaşkanının bu kararı tepki çekerken bazıları Yoon Suk-yeol’ün Feng Shui etkisinde kaldığını öner sürerken, Mavi Ev’in uğursuz olduğuna dair iddialar da ortaya atılmıştı.



Muhalefet de sarayın taşınmasından rahatsızlıklarını dile getirdi. Demokratik Parti, gelecek seçimlerin kazanılması durumunda cumhurbaşkanlığı sarayını yeniden Mavi Ev’e taşıyacaklarını duyurdu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı, Mavi Ev yerine Seul’ün merkezindeki 10 katlı Savunma Bakanlığı binasında çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi Ev’in bulunduğu dev kompleks, boyutları sebebiyle güvenlik endişesiyle tamamen açılmadı.

CUMHURBAŞKANLARININ AKIBETİ Mİ ENDİŞE YARATTI?

İngiliz haber ajansı Reuters, ülkedeki cumhurbaşkanlarının akıbetine dikkat çekerek yapının uğursuz olduğu iddialarına yer verdi. Reuters, Güney Kore’nin 6 cumhurbaşkanından dördünün görev sürelerinin sonunda ya cezaevine gönderildiği ya da intihar ettiğine dikkat çekti.

Demokratik Parti’den Cho Jeong-sik, South China Morning Post gazetesine konuşarak “İnsanlar bu değişikliğin şamanların tavsiyesi yüzünden geldiğinden şüpheleniyor” dedi.

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