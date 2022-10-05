Güney Kore ve ABD’den füze misillemesi
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden füze denemesini protesto etmek için füze fırlattı.
Güney Kore ve ABD ordusu, Kuzey Kore’nin dün Japonya üzerinden balistik füze fırlatmasına karşılık ortak tatbikat yaparak füze atışı gerçekleştirdi.
Kuzey Kore, dün beş yıldır ilk kez Japonya’nın üzerinden geçecek şekilde balistik füze fırlatmıştı. Japonya füze denemesinin ardından vatandaşlarına kendilerini koruma çağrısı yaparken, ülkenin kuzeyinde tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore ve ABD’nin Kuzey Kore’ye karşılık vermek amacıyla denizi hedef alan arka arkaya bir dizi füze fırlattığını açıkladı. İki müttefik, füze denemesi öncesinde Sarı Deniz üzerinde savaş uçaklarıyla ortak tatbikat düzenledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Pyongyang’ın bu zamana kadarki en uzun menzilli füze denemesini görüşmek için toplanmaya hazırlanıyor.