Gürcistan’da AB üyeliğine destek gösterisi

Avrupa Komisyonu’nun Gürcistan’a aday ülke statüsü verilmesi için beklenmesini tavsiye etmesinin ardından dün ülkenin başkenti Tiflis’te AB üyeliğine destek için gösteri düzenlendi

Sozcu.com.tr

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Gürcistan'da dün akşam Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek için düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı. Başkent Tiflis'te 60 bine yakın kişi, ellerinde Gürcistan AB bayraklarıyla parlamento binasının önünde toplandı.

Avrupa Komisyonu, geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye aday ülke statüsü verilmesine yeşil ışık yakmış, Gürcistan için ise beklenmesini tavsiye etmişti. AB'nin aday ülke statüsü kazanmadan önce Gürcistan'dan bazı siyasi reformları hayata geçirmesini beklediği belirtiliyor.

Gösteriyi düzenleyen organizatörler, amaçlarının Gürcü halkının Avrupa'ya olan bağlılığını göstermek olduğunu ifade etti. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, cuma günü yaptığı açıklamada aday üye statüsü için gerekli adımları atacaklarını ifade etmişti. Garibaşvili, son yaptığı açıklamada da ülkesinin NATO’ya katılma konusunda kararlı olduğunu fakat öncelikle Rusya ile toprak konusundaki sorunlarını çözmesinin gerektiğini belirtti.

Gürcistan da Ukrayna ve Moldova gibi Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle sınır sorunu yaşıyor. Gürcistan'da 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nda ülkeye asker gönderen Rusya, tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya’yı tanıdığını açıklamıştı.

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