Gutteres ve Akar’dan Ukrayna tahıl sevkiyatıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Gutteres İstanbul'da bir araya geldi. Ukrayna'dan taşınan tahıl ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul’da bir araya geldi. İkili görüşme sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Akar’a “Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in açıklamalarından satır başları:

Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim. Neyi başarabileceğimizi gösterdiler.

Çok daha büyük ve uzun bir sürecin başındayız. Bu anlaşmayla dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik. Sizin kritik hayat kurtaran çabanızı sürdürmenizi istiyorum. BM’nin arkanızda olduğunu unutmayın.

Hulusi Akar’ın konuşmasından önemli kısımlar;

Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizinin riskinin arttığını her birlikte takip etmekteyiz. Bunun karşılığında Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması bir zaruret haline gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir insiyatif almıştır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görevlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci başlamış. Başlangıçta ikili olarak başlayan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres’in gösterdikleri destek ve irade neticesinde içinde bulunduğumuz binadaki bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna’nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir.

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