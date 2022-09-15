Hakan Fidan’ın Suriye mesaisi: Çok sayıda görüşme gerçekleştirdi

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan dört farklı kaynak, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın son birkaç hafta içinde Şam'da Suriyeli mevkidaşı ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Şam bağlantılı bölgesel bir kaynak, Reuters’a, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Suriye İstihbarat Şefi Ali Memluk’un bu hafta Suriye’nin başkentinde bir araya geldiklerini söyledi.

Kaynak, Fidan’ın Ağustos sonunda Şam’a yaptığı iki günlük ziyaret de dahil olmak üzere en son toplantıların daha yüksek düzeyde oturumlar için zemin hazırlamayı amaçladığını söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkiliye ve bir Türk güvenlik kaynağına göre, Fidan ve Memluk arasındaki görüşmeler sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının nasıl bir araya gelebileceği değerlendirildi.

Reuters'a konuşan Türk yetkili, “Rusya, Suriye ve Türkiye’nin sorunlarını aşmasını ve hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin herkesin çıkarına olan bazı anlaşmalara varmasını istiyor” dedi.

RUSYA GEÇİŞİ

Türk güvenlik yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’ya odaklanmak için Suriye’deki bazı askeri kaynaklarını kademeli olarak çektiğini ve Türkiye’den Suriye’de ‘siyasi bir çözümü hızlandırmak’ için Esad ile ilişkileri normalleştirmesini istediğini söyledi.

Reuters‘a göre, Fidan ve Memluk son iki yıldır aralıklı olarak konuşuyor olsa da, son toplantıların hızı ve zamanlaması, temaslarda yeni bir aciliyet olduğunu gösteriyor. Reuters'a konuşan yetkililer, Türkiye-Suriye temaslarının çok ilerleme kaydettiğini, ayrıntı vermeden söyledi.

Reuters'ın ulaştığı MİT yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve Suriye Enformasyon Bakanlığı, Reuters’ın e-postayla gönderdiği sorulara yanıt vermedi.

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