‘Halkın tepkisinden korkan Putin, aktörler kullanmaya başladı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde halkının tepkisinden çekindiği için aynı kişilerle yani 'aktörler' ile buluştuğu iddia edildi. Putin'in dün Moskova'da yaptığı ziyarette çekilen bu görüntü de iddiaları alevlendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yabancı basının gündeminden düşmüyor. Son olarak, ABD merkezli New York Post gazetesi, Putin’in halktan kişilerle yaptığı görüşmeleri ve ziyaretlerini analiz etti.

Gazete, Putin’in farklı yerlerde sürekli olarak aynı kişilerle görüştüğünü ortaya çıkardı. Gazetenin iddiasına göre, Putin, kamuya açık alanlarda yaptığı görüşmelerde aynı aktörleri tekrar tekrar kullanmakla suçlanıyor.

Bunun bir örneği ise dün gerçekleşti. Putin, Moskova’daki Mandryk askeri hastanesine bir ziyaret düzenledi. Burada yaralı askerlerle konuşurken videosu yayınlanan Putin’in konuştuğu askerlerden birinin daha önce farklı bir ziyaret sırasında da görüldüğü iddia edildi.

‘DAHA ÖNCE DE FABRİKA İŞÇİSİYDİ’

Estonyalı analist Adam Rang, hastanedeki askerlerden birinin tanıdık geldiğini iddia etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Rang, “Putin, garip bir tesadüf eseri, daha önce tanıştığı bir fabrika işçisi olan yaralı bir askerle görüştü” dedi. Rang, hastanedeki yaralı asker olduğu belirtilen adamın daha önce Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Rang, “Bazı insanların şüpheleri var. Tabii ki kesin diyemeyiz ama aynı kişi gibi görünüyor.” dedi.

NY Post’a göre, Putin’in medya gösterileri için ‘aktörler’ kullanması, on yıldan fazla bir süredir Rusya içerisinde biliniyor ve sayısız kez belgelendi.

“YUHALANDIKTAN SONRA BÖYLE BİR YOL İZLEDİ”

Rang, Putin’in Moskova’da bir dövüş müsabakasında yuhalanmasından bu yana daha çok aktör kullanımına gitmeye başladığını da duyurdu.

Ukraynalı yarış arabası sürücüsü Igor Shushko da Putin ile ara ara buluşan oyuncu kadrosunu gösteren bir dizi fotoğraf paylaştı.

Shushko yaptığı açıklamada “Putin’in sıradan bir #Rus Halkı’nın huzurunda bulunma riskini nasıl alabildiğini merak ediyorsanız. O asla yapmaz.” yazdı.

İlginizi Çekebilir Putin'den gıda krizi ve yaptırım mesajı

İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna'da Lyman kenti ele geçirildi

İlginizi Çekebilir Katar 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvanın yüzü olan David Beckham'ın sözleri gündem oldu