Hamas’tan İsrail’in yeni Yahudi yerleşim birimi kurma kararına tepki

Hamas, İsrail'in Doğu Kudüs'ün güneyinde yeni Yahudi yerleşim birimi kurulması kararına tepki gösterdi.

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Hamas’ın Kudüs’teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail’in bölgede “Givat Haşakid” adıyla yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurma kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, “İsrail, uluslararası toplumun sessizliğini ve ABD’nin olayları örtbas etmesini, yerleşim planlarını yürürlüğe koymak için kullanıyor.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in “uluslararası hukuka ve insani değerlere yönelik işlediği suçları durdurmaya çalışan tüm sesleri kıstığı” belirtilen açıklamada ayrıca, Filistinlilere kutsal mekanlarda ve köylerde İsrail işgaline karşı direnme yönünde çağrı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, dün Doğu Kudüs’ün güneyinde “Givat Haşakid” adında yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulması yönünde karar alındığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın temmuz ayındaki ziyareti öncesinde gündeme gelen yerleşim birimi kararı, ziyaretin sonrasına ertelenmişti.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri inşa eden İsrail, Filistin topraklarına el koyup Mescid-i Aksa’yı zamansal ve mekansal olarak bölmek için Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vererek, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dönük pek çok ihlalde bulunuyor. (AA)

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