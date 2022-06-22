Havada facia: Alevler içinde iniş yaptı, yaralılar var

Yüzden fazla yolcuyu taşıyan Red Air isimli havayolu şirketine ait bir uçak ile iletişim sabah saatlerinde koptu... Dakikalar sonra ise Dominik Cumhuriyeti'nden kalkan uçak Miami'deki havalimanına alevler içinde gövde üstü iniş yaptı. Uçakta yaralılar olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Dominik Cumhuriyeti’nde geçen yıl “uygun fiyatlı bilet satışı” sloganıyla kurulan Red Air isimli havayolu şirketine ait bir uçakta kabus dolu dakikalar yaşandı…

Sabah saatlerinde 126 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan uçağın kule ile iletişimi koptu. Bölgede büyük bir endişe yaşanırken dakika sonra ise uçak alevler içinde havalimanı dışında görüldü. Fakat uçağın iniş takımları açılmadığı için uçak gövde üstü havalimanına sert bir iniş yaptı. İniş takımları açılmayan uçak sürüklendikten sonra bir kuleye çarptı.



Alevler güçlükle söndürülürken sol kanattan koyu dumanların yükseldiği de görüldü. Yetkililer en az 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolculardan Paola Garcia, “Öleceğimizi düşündüm. Yanımda yaşlı bir adam vardı ve ona sarıldım. Çok korku dolu anlardı” dedi. Garcia, “Sağdan sola çarpıyorduk ve bütün camlar kırılmıştı. Daha sonra koşuşturmaca başladı çünkü alevler yayılmaya başlamıştı” dedi.

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