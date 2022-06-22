Hillary Clinton, Putin’le görüşmelerini anlattı, Rus lideri cinsiyetçilikle suçladı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2010 yılında Putin ile görüşmelerini ilk kez anlattı. Clinton, Putin'i cinsiyetçilikle suçlarken, kadın olduğu için kendisine karşı kişisel bir kini olduğunu öne sürdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump’a karşı adaylık yarışına katılan Hillary Clinton’dan yıllar sonra Putin itirafı geldi.

Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2010 yılında bir araya geldiklerini söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Clinton, resmi bir iş için Putin ile tanıştığında kendisine “hakaret ettiğini” söylerken, “bana karşı çok cinsiyetçiydi” dedi.

Clinton, Putin’in birebirde ilginç biri olduğunu belirtirken, ‘Özel olarak yararlı görüşmelerde bulunduk. Daha sonra basını davet ettiğimizde ise yanımda ben varken bile ABD için aşağılayıcı bir şeyler söylerdi.” dedi.

‘BANA KARŞI KİŞİSEL BİR KİNİ VAR’

Clinton, daha önce, sunucu Stephen Colbert’e Putin’in kendisine karşı “kişisel bir kin” beslediğini söylemiş, “Bence bu onun dünya görüşünün bir parçası” diyerek yine cinsiyetçiliğine atıfta bulunmuştu. Clinton sözlerine, “Tüm bunlar öfkesiyle, Sovyetler Birliği’nin çöküşündeki hayal kırıklığıyla ve onun bir numaralı rakibi olduğumuzu düşünmesiyle bağlantılı.” demişti.

Clinton, “New York’ta metrolarda erkeklerin yayılarak oturmasından ortaya çıkan ve daha sonra sözlüğe giren ‘manspreading’ denilen bir kelime var. Putin ile her görüştüğümde tam olarak bunu hissediyordum.” dedi.

Daha önce ABD’nin eski Başkanı George W Bush da Rus liderle ilginç bir hikayesini anlatmış, konu uzun süre gündem olmuştu. Bush, Putin’in kendi köpeğiyle onunkini karşılaştırdığını açıklamıştım. Bush, “Vladimir Putin’i İskoç teriyerimiz Barney ile tanıştırdım ve onu pek beğenmedi” dedi. “Bir yıl sonra [karım] Laura ve ben Vladimir ve karısını ziyarete gittik – bu, 30 yaş küçük bir jimnastikçiyle birlikte olmaya karar vermeden önceydi – ve ‘Köpeğimle tanışmanı istiyorum’ dedi. ‘Evet, tabii’ dedim. Ve asla unutmayacağım: dev bir Rus tazısının yanına gittik. Putin de “Barney’den daha büyük, daha güçlü ve daha hızlı” diyerek benim köpeğimle kendininkini kıyasladı.” dedi.

İlginizi Çekebilir Almanya'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Bedel ödemeye hazırız

İlginizi Çekebilir Putin'in gizli sevgilisinin Türkiye'de evi olduğu iddia edildi

İlginizi Çekebilir Putin açıkladı: Dakikalar içinde Londra'yı vurabilecek Şeytan füzesi bu yıl hazır olacak