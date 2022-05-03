Hillary Clinton’ın kırmızı halıda giydiği elbisesinde dikkat çekici detay

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton'ın eşi ve aynı zamanda eski dışişleri bakanlarından Hillary Clinton'ın Met Gala'da giydiği elbisede dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski First Lady’si ve dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın Met Gala’da giydiği kırmızı elbise gündem oldu…

Kim Kardashian, Blake Lively, Elon Musk, Emily Ratajkowski ve Billie Eilish gibi isimlerin katıldığı etkinlikte Clinton, Joseph Altuzarra imzalı bir elbise tercih etti. Elbisenin üst tarafında ise el işlemesi olarak bazı isimlerin yer aldığı ortaya çıktı.

Clinton, hayran olduğu ve ABD tarihinde büyük bir öneme sahip olan kadınların ismini elbisesinin üzerine yazdırdı. Bu isimler arasında Madeline Albright, Abigail Adams, Harriet Tubman, Rosa Parks, Lady Bird Johnson ve Clinton’ın annesi Dorothy Rodham yer aldı.

Elbisenin tasarımcısı Altuzarra, “Bu elbisede kişisel bir dokunuş olmasını istiyordum. Bu çok önemliydi” dedi.

20 yıldan beri ilk kez etkinliğe katılan Clinton, “Her 20 yılda bir katılacağıma söz vermiştim” diye espri yaptı.

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