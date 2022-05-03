HAYAT
Abone Ol

Met Gala’da gövde gösterisi: Ünlüler çılgın tasarımlarla gündem oldu

ABD'nin en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala'da kırmızı halı yürüyüşü dün gece gerçekleşti... Moda Antolojisi temasıyla gerçekleşen etkinlikte Kim Kardashian Marilyn Monroe'nun 5 milyon dolar değerindeki elbisesini giyerken, Cara Delevigne'in üstsüz poz vermesi ise gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Met Gala’da gövde gösterisi: Ünlüler çılgın tasarımlarla gündem oldu

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gerçekleşti. Metropolitan Müzesi Kostüm Sanatı Enstitüsü için düzenlenen etkinliğe ünlüler adeta akın etti.

Kim Kardashin, Marilyn Monroe’nun elbisesine sığmak için sıkı bir diyet yaptığını söyledi.

“Moda antolojisi” temasıyla düzenlenen etkinlikte ünlülerin giydiği tasarımlar ve kıyafetler gündem oldu. Bazı ünlülerin tercih ettiği tasarımlar beğeni toplarken bazılarının ise “değişik tarzda” gelmeleri olay oldu.

Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’un tercih ettiği tasarımlar büyük beğeni topladı.

MET GALA’NIN YILDIZLARI

Met Gala’nın yıldızı ise kuşkusuz Kim Kardashian oldu. Medyatik güzel, Marilyn Monroe’ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyi giydi. Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian eleştirmenlerden tam not aldı. Kardashian, elbiseye girmek için son 3 haftadır hiç şeker ve gluten yemediğini de söyledi.

Gigi Hadid, lateks pantolon ve korse ile fütüristik bir yaklaşım sergiledi.

New York’ta düzenlenen etkinlikte 41 yaşındaki Kardashian’ın yanı sıra pembeden maviye dönen elbisesiyle Blake Lively de çokça konuşuldu. Eşi Ryan Reynolds ile törene katılan Lively’nin elbisesiyle New York’un mimarisinden ilham aldığını söyledi.

İngiliz manken Cara Delevigne, ceketini çıkarınca davetlileri şaşkına çevirdi.

Genç manken Gigi Hadid ise lateks bir tasarım tercih etti. Koyu kırmızı lateks pantolonun üzerine korse ve oldukça kabarık bir ceket giydi. Gigi, aynı tonda makyaj yaparak görünümünü tamamladı.

Kylie Jenner, tercih ettiği “garip gelinlikle” eleştirmenlerden geçer not alamadı.

İngiliz manken Cara Delevigne de geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Kırmızı takım elbise tercih eden 29 yaşındaki manken kırmızı halıda ceketini çıkarınca adeta sansasyon yarattı.

Kate Moss sade bir elbise tercih ederek tam puan aldı.

Delevigne’nin üstsüz olduğu ve göğsünü altın boya ile boyadığı ortaya çıktı. Vücuduna altın tozu ve benzer aksesuarlar da yerleştiren Delevigne’in fotoğrafları sosyal medyada olay yarattı.

GECENİN RÜKÜŞLERİ

Gecenin en rüküş ismi ise hiç kuşkusuz Kylie Jenner oldu…

Kendall Jenner’ın tercih ettiği tasarım beğenilse de kaşlarını boyaması şaşırttı.

Şapkasını ters takarak üzerine duvak kullanan ve yarı kabarık bir gelinlikle kırmızı halıya çıkan Jenner eleştiri oklarının hedefi oldu.

Müzisyen Katy Perry’nin elbisesi beğenilmedi.

Ünlü şarkıcı Katy Perry’nin tercih ettiği kıyafet de büyük eleştiri topladı. Perry’nin beyaz ve siyah ağırlıklı elbisesinin ünlü müzisyeni olduğundan daha kilolu gösterdiğine dair yorumlar yapıldı.

Gemma Chan’ın “kare” elbisesi eleştirmenlerden geçer not almadı.

Öte yandan ABD kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu Gemma Chan da “kutu” tasarımlı elbisesiyle gündem oldu.
Putin'in 195 bin TL'lik paltosu gündem olmuştu: İtalyan moda evi eleştirilerin hedefinde İlginizi Çekebilir Putin'in 195 bin TL'lik paltosu gündem olmuştu: İtalyan moda evi eleştirilerin hedefinde

Mad Men dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Mad Men dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti