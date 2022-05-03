Met Gala’da gövde gösterisi: Ünlüler çılgın tasarımlarla gündem oldu

ABD'nin en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala'da kırmızı halı yürüyüşü dün gece gerçekleşti... Moda Antolojisi temasıyla gerçekleşen etkinlikte Kim Kardashian Marilyn Monroe'nun 5 milyon dolar değerindeki elbisesini giyerken, Cara Delevigne'in üstsüz poz vermesi ise gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Met Gala, dün gerçekleşti. Metropolitan Müzesi Kostüm Sanatı Enstitüsü için düzenlenen etkinliğe ünlüler adeta akın etti.

“Moda antolojisi” temasıyla düzenlenen etkinlikte ünlülerin giydiği tasarımlar ve kıyafetler gündem oldu. Bazı ünlülerin tercih ettiği tasarımlar beğeni toplarken bazılarının ise “değişik tarzda” gelmeleri olay oldu.

MET GALA’NIN YILDIZLARI

Met Gala’nın yıldızı ise kuşkusuz Kim Kardashian oldu. Medyatik güzel, Marilyn Monroe’ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyi giydi. Saçlarını da Monroe gibi sarıya boyayan Kardashian eleştirmenlerden tam not aldı. Kardashian, elbiseye girmek için son 3 haftadır hiç şeker ve gluten yemediğini de söyledi.

New York’ta düzenlenen etkinlikte 41 yaşındaki Kardashian’ın yanı sıra pembeden maviye dönen elbisesiyle Blake Lively de çokça konuşuldu. Eşi Ryan Reynolds ile törene katılan Lively’nin elbisesiyle New York’un mimarisinden ilham aldığını söyledi.

Genç manken Gigi Hadid ise lateks bir tasarım tercih etti. Koyu kırmızı lateks pantolonun üzerine korse ve oldukça kabarık bir ceket giydi. Gigi, aynı tonda makyaj yaparak görünümünü tamamladı.

İngiliz manken Cara Delevigne de geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Kırmızı takım elbise tercih eden 29 yaşındaki manken kırmızı halıda ceketini çıkarınca adeta sansasyon yarattı.

Delevigne’nin üstsüz olduğu ve göğsünü altın boya ile boyadığı ortaya çıktı. Vücuduna altın tozu ve benzer aksesuarlar da yerleştiren Delevigne’in fotoğrafları sosyal medyada olay yarattı.

GECENİN RÜKÜŞLERİ

Gecenin en rüküş ismi ise hiç kuşkusuz Kylie Jenner oldu…

Şapkasını ters takarak üzerine duvak kullanan ve yarı kabarık bir gelinlikle kırmızı halıya çıkan Jenner eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ünlü şarkıcı Katy Perry’nin tercih ettiği kıyafet de büyük eleştiri topladı. Perry’nin beyaz ve siyah ağırlıklı elbisesinin ünlü müzisyeni olduğundan daha kilolu gösterdiğine dair yorumlar yapıldı.

Öte yandan ABD kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu Gemma Chan da “kutu” tasarımlı elbisesiyle gündem oldu.

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