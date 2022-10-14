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Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

Hindistan donanmasının denizaltından balistik füze (SLBM) denemesi yaptığı bildirildi.

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Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Önceden belirlenmiş bir menzilde test edilen füze, Bengal Körfezi’ndeki hedefi tam isabetle vurdu. Silah sisteminin tüm operasyonel ve teknolojik parametreleri doğrulandı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, balistik füze denemesiyle denizaltı mürettebatının yeterliliği ve Hindistan’ın nükleer caydırıcılığının kanıtlandığı belirtildi.

Füzenin güvenilir, caydırıcı güce sahip, sağlam ve sürdürülebilir yeteneklerinin bulunduğu kaydedildi.

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin arından Hindistan da denizaltından balistik füze atma kabiliyetine sahip 6’ıncı ülke oldu.

Hindistan, füzenin fırlatıldığı “INS Arihant” adlı ilk nükleer denizaltısının yapımına 2016’da Başbakan Narendra Modi’nin talimatıyla başlamıştı. (AA)

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