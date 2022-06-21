Hindistan hükümeti Müslüman yöneticileri tarih kitaplarından çıkardı

Bir araştırma, Hindistan'ın Hindu-milliyetçi hükümeti Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP), ülkeye egemen olan Müslüman yöneticilere yönelik okul kitaplarındaki referansları kaldırdığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapılan incelemede, 16. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar Hindistan’ın çoğunu yöneten Babür hanedanlarını ayrıntılandıran bölümlerin, daha önceki padişahlara ve İslam’ın yükselişine yapılan göndermelerde olduğu gibi, büyük ölçüde çıkarıldığı görüldü.

Ulusal Eğitim Araştırma ve Eğitim Konseyi (NCERT), Covid-19 pandemisi, çocukların eğitimini kesintiye uğrattıktan sonra öğrenciler üzerindeki ağır müfredat yükünü hafifletmek için ders kitaplarının “rasyonelleştirilmesinin” gerekli olduğunu söyledi.

Indian Express, değişikliklerin ideolojik bir nedeni olabileceğini öne sürerek, sınıf veya cinsiyet, siyasi protesto hareketleri ve kargaşa dönemlerine dayalı zulme ilişkin açıklamaların da kaldırıldığını bildirdi.

Indian Express, 11 ila 17 yaşları arasındaki (Hint sisteminde 6 ila 12. sınıflar) ortaokul öğrencileri için mevcut 21 tarih, siyaset bilimi ve sosyoloji ders kitabını inceledi ve bunları NCERT tarafından önerilen bir revizyon tablosuyla karşılaştırdı.

En belirgin değişiklikler arasında Müslüman yöneticiler ve onların başarıları ile ilgili olanlar vardı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir ders kitabında, 1206-1526 yılları arasında hüküm süren ve Memlükler, Tuğluklar, Halciler ve Lodisler gibi birçok hanedanı içine alan Delhi Sultanlığı ile ilgili birkaç sayfa kaldırılmıştı.

Babürlerle ilgili bölüm de yoktu. Bölüm, Babür, Hümayun, Ekber, Cihangir, Şah Cihan ve Aurangzeb gibi imparatorların başarılarını ve kilometre taşlarını listeleyen iki sayfalık bir tablo içeriyordu.

Gazete, 11. sınıf tarih kitabında da İslam’ın Mısır’dan Afganistan’a yükselişini ve MS 600’den MS 1200’e İslam medeniyetini ele alan bir bölümün çıkarıldığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Hindistanlı yetkilinin 'Hz. Muhammed' açıklaması, diplomatik kriz çıkardı

İlginizi Çekebilir Hindistan'ı karıştıran olay: Reklam filmi 'toplu tecavüzü' özendirdiği gerekçesiyle yasaklandı

İlginizi Çekebilir Hindistan'da mahkeme, sınıflarda başörtüsü yasağını onayladı