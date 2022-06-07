Hindistan, nükleer füze fırlattı
Dünyanın gözü son dönemde art arda nükleer füze denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore’deyken bir ülke daha dün balistik füze denemesi yaptı.
Hindistan dün nükleer kapasiteye sahip füze denemesi yaptığını açıkladı.
Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Agni-4 balistik füzesinin dün akşam Odişa açıklarından fırlatıldığı bildirildi. Rutin eğitimin bir parçası olarak fırlatılan füzenin 4 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiği açıklandı.
Savunma Bakanlığı, bu denemenin ülkenin caydırıcılık kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.
Geçen yıl da orta menzilli füze denemesi yapan ülke son dönemde stratejik füzelerini modernize ediyor. Hindistan mart ayında teknik bir arıza sonucu bir füzenin yanlışlıkla Pakistan’a fırlatıldığını duyurmuştu.