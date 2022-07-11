‘Hindistan, Sri Lanka’ya asker gönderecek’ iddiası tansiyonu artırdı

Ekonomik krize öfkenin kontrolden çıktığı ve binlerce kişinin devlet başkanlığı sarayını işgal ettiği Sri Lanka'da, Hindistan’ın ülkeye asker göndereceği söylentisi gerilime yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Sri Lanka’da protestocular hükümetin istifası kesinleşinceye kadar başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıklarken, Hindistan'ın ülkeye asker göndereceği söylentisi tartışma yarattı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, basında yer alan Sri Lanka'ya asker gönderileceği iddialarını dün reddetti. Sözcü, Hindistan'ın Sri Lanka halkının yanında olduğunu ve ülkede krizin demokratik yollarla çözümünü desteklediğini belirtti.

22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın en yakın komşusu olan Hindistan, başta ticaret olmak üzere ülkeyle yakın ilişkilere sahip.

PROTESTOCULAR: İŞGAL SÜRECEK

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifayı kabul ettiklerinin açıklanmasına karşın protestocular, başkanlık ve başbakanlık konutundan ayrılmıyor. Başbakanlık koltuğundaki göstericiler, istifa açıklamasını Ranil Wickremesinghe'nin yatağında güreşerek kutladı.

Protestoların ardından son olarak da Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardenave Yatırım Teşvik Bakanı Dhammika Perera istifa ettiklerini duyurdu.

SRİ LANKA’DA EKONOMİ NASIL ÇÖKTÜ?

Sri Lanka, 1948’teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde.

Reuters haber ajansı, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70’e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor. Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka’da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti.

Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa’nın ekonomiyi yönetememesi sebebiyle bu krizin oluştuğunu öne sürdü. Muhalefet, Mart ayından beri Rajapaksa’nın istifasını talep ediyor.

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