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Hindistan’da, Pakistan’a yanlışlıkla füze atan 3 yetkili görevden alındı

Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a "yanlışlıkla füze ateşlenmesi" nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı.

Yayınlanma: 12:40 - 24 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Hindistan’da, Pakistan’a yanlışlıkla füze atan 3 yetkili görevden alındı

BBC’nin haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği bildirildi.

Soruşturma sonucunda memurlar tarafından “Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın” BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi.

HİNDİSTAN’A NOTA VERİLMİŞTİ

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, Hindistan’a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan’a protesto notası vermişti.

Hindistan Savunma Bakanlığınca 11 Mart'ta yapılan açıklamada da 9 Mart’ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan’a düştüğü doğrulanırken, olay “son derece üzücü” olarak nitelendirilmişti. (AA)

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