Abone Ol

Hindistan’da sel: 8 ölü

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hindistan’da sel: 8 ölü

Güney Asya ülkesi Hindistan’ın kuzeydoğu eyaleti Assam’da etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim alanı da hasar aldı.

Assam Dima Hasao bölgesinden bir yetkili, bölgede sel nedeniyle tren seferlerinin çalışmadığını ve bölgede yaşayan 200 bin kişinin sel ve toprak kayması sebebiyle eyalete giriş ve çıkışlarının engellendiğini açıkladı. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini konusunda ise uyardı.

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Muğla'da korkutan deprem! Son depremler... İlginizi Çekebilir Muğla'da korkutan deprem! Son depremler... Sel suları çekildi, zarar ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Sel suları çekildi, zarar ortaya çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Asya deprem Hindistan Kayseri Meteoroloji Muğla son depremler