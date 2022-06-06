Hindistanlı yetkilinin ‘Hz. Muhammed’ açıklaması, diplomatik kriz çıkardı

Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi partinin sözcüsünün Hz. Muhammed'le ilgili açıklaması, ülkede gerilimin yükselmesine ve diplomatik krize yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da iktidar partisi sözcüsünün Hz. Muhammed’le ilgili sözleri diplomatik krize yol açarken parti, konuyla ilgili tartışmalı açıklamalarda bulunan bazı yetkilileri görevden aldı.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP), sözcü Nupur Şarma’nın geçen hafta bir televizyon kanalında Hz. Muhammed’le ilgili sözlerinin partinin ya da Hindistan hükümetinin görüşlerini yansıtmadığını belirtti. Suudi Arabistan ve İran dahil çok sayıda ülkeden gelen şikayetler ve Hindistan’ın Müslümanların yoğun olduğu bazı bölgelerinde yaşanan çatışmalar üzerine BJP, tüm dinlere saygılı olduğunu savundu.

Son yıllarda Hindistan'da yaşanan en ciddi dinler arası gerilim olarak görülen olay sonrasında Şarma ile partinin medya sorumlusu Nevin Kumal Jindal görevden alındı.

BAZI ÜLKELER NOTA VERDİ

BJP üyesi Başbakan Narendra Modi hükümetinin önemli ticaret partnerleri arasında yer alan İran, Katar ve Kuveyt gibi ülkeler de tartışma nedeniyle dün Hindistan büyükelçilerini çağırarak nota verdi.

Öte yandan Hindistan iktidar partisinin tansiyonu düşürme yönündeki adımı, tepkileri dindirmedi. Ülkede düzenlenen protestolarda Nupur Şarma’nın tutuklanması istendi. Sosyal medyada da Hindistan ürünlerinin boykot edilmesi çağrıları hızla yayıldı.

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