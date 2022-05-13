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Hırvatistan’da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

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Hırvatistan’da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

Hırvatistan parlamentosu, euronun resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oyladı. Parlamentoda düzenlenen oturumda söz konusu yasa 13’e karşı 117 oyla kabul edilirken, 1 milletvekili çekimser kaldı.

Avrupa Birliği’ne (AB) 2013 yılında giren Hırvatistan, 1 Ocak 2023’te resmen euroya geçecek.

Hırvat parlamentosundaki sağ partiler, yoksulluğu artıracağını ve halk üzerinde baskı oluşturacağını söyleyerek, euroya geçişe karşı çıkıyor.

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