Hırvatistan’da uçak enkazına ulaşıldı: Dört kişinin cesedi bulundu

Hırvatistan'da önceki gün düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Yetkililer kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hırvatistan’dan Almanya’ya giderken düşen ve 3 yolcu ile birlikte bir pilotun bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldı.

Hırvatistan’ın turistik bölgelerinden Split’ten kalkan Cessna tipi uçağın Almanya’ya doğru ilerlerken düştüğü belirtildi.

Yetkililer uçağın düşüş sebebiyle ilgili incelemelere devam ederken, kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine de ulaşıldığını aktardı.

Sivil Havacılık Direktörü Damir Trut, “Maalesef, uçakta bulunan bütün yolcular ve mürettebat yaşamını yitirdi” dedi.

Uçakta iki Alman, bir Hırvat olduğu belirtilirken pilotun da İsviçreli olduğu kayıtlara geçti.

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