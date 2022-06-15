Hollanda Başbakanı Rutte’den NATO krizi açıklaması: Türkiye’nin itirazlarına rağmen…

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik itirazlarını değerlendirdi. Rutte, "Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu iki ülkenin askeri ittifaka katılabileceklerinden emin olduğunu" söyledi.

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazları sürerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İspanya’nın başkenti Madrid’de bu ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi, dün akşam Hollanda’nın Lahey kentindeki bir mini zirvede konuştu.

Rutte, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği süreci ile ilgili olarak, “Türkiye’nin itirazlarına rağmen, bu iki ülkenin askeri ittifaka katılabileceklerinden emin olduğunu” söyledi.

Hollanda Başbakanı, Türkiye’nin özellikle terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, “Türkiye’nin endişelerinden bazıları terörle ilgili. Bunu ciddiye almalıyız” dedi.

‘ÇABALAR İŞE YARAYACAK’

Rutte, NATO zirvesi öncesi ve sonrasında Türkiye’nin endişelerin gidermek için oldukça sıkı çalıştıklarını vurgulayarak, bu çabaların işe yarayacağına inandığını söyledi.

Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini “güçlü bir şekilde desteklediği” belirtildi.

Dün de yapılan mini zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İsveç ve Finlandiya üyeliğini memnuniyetle karşıladığımızı tekrar söylemek isterim. Bu tarihi bir karar. Hem onları hem bizi güçlendirecek bir karar.” dedi. Stoltenberg, ancak ittifakın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği endişeleri de ciddiye alması gerektiğini söyledi.

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