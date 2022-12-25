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Hollanda Kralı: Noel endişelerin gölgesinde geçiyor

Hollanda Kralı Willem-Alexander geleneksel Noel konuşmasında ekonomik problemler, iklim değişikliği ve Ukrayna'daki savaş sebebiyle bu yıl Noel'in "endişelerin gölgesinde" geçtiğini belirtti.

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Hollanda Kralı: Noel endişelerin gölgesinde geçiyor

Willem-Alexander, güncel meselelerine dair mesajlar verdiği Noel konuşmasını idari başkent Lahey’deki Kraliyet Sarayı’ndan yaptı.

Kral Willem-Alexander, ekonomik problemler, iklim değişikliği ve Ukrayna’daki savaşa değinerek, “Noel endişelerin gölgesinde geçiyor.” dedi.

İnsanların faturalarını ödeme, ev bulma ve işlerinin geleceği hakkında endişeli olduğunu anlatan Willem-Alexander, “İklim değişikliğinin getirdiği problemler bizi nasıl bir dünyada yaşamak istediğimize ilişkin esaslı tercihler yapmaya itiyor.” diye konuştu.

Zor zamanlarda Ukrayna halkının örnek alınabileceğini düşündüğünü dile getiren Willem-Alexander, “Ukraynalılar Rusya’nın vahşi savaşına karşı cesaret ve birlik içinde 10 aydır direniyor.” ifadelerini kullandı.

Kral Willem-Alexander, Noel’in Ukrayna halkına barış getirmesi temennisinde bulundu.

“UZUN BİR YOLUN BAŞLANGICI”

Kral Willem-Alexander hükümetin ülkenin kölelik tarihi nedeniyle 19 Aralık’ta yaptığı resmi özür için “uzun bir yolun başlangıcı” ifadesini kullandı.

Kendisi ve eşinin birçok platformda kölelik mağdurlarının acılarını dile getirdiğini belirten Willem-Alexander, 2023’ün köleliği anma yılı olması sebebiyle buna dikkat çekilmeye devam edileceğini vurguladı.

Hollanda halkının geçmişte yapılan hatalardan dolayı suçlanmaması gerektiğini kaydeden Willem-Alexander, “Tarihimizle yüzleşip köleliğin insanlığa karşı suç olduğunu kabul ederek ortak bir geleceğin zeminini hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Kral Willem-Alexander, konuşmasını yazar şair Marieke Lucas Rijneveld’in bir şiirinden alıntıyla tamamlayarak, Hollandalıların Noel bayramlarını kutladı. (AA)

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