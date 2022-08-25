Hollanda’da iltica başvuru merkezinde üç aylık bebek öldü

Hollanda'da mültecilerin geçici olarak barınması için kullanılan Ter Apel köyündeki iltica başvuru merkezinin spor salonunda bir bebeğin dün sabah öldüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’da Ter Apel’deki iltica başvuru merkezinin spor salonunda üç aylık bir bebeğin öldüğü bildirildi.

Sağlık ve Gençlik Bakım Müfettişliği’nden yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin geçici olarak barınması için kullanılan Ter Apel köyündeki iltica başvuru merkezinin spor salonunda bir bebeğin dün sabah öldüğü belirtildi. Açıklamada, üç aylık bebeğin ölüm nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Müfettişliğin incelemesinde, sığınma merkezindeki koşullar, sunulan sağlık bakımı, bebeğin son kullandığı ilaçlar ve kurtarmak için yapılan müdahale gibi unsurların ele alındığı vurgulandı.

Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Twitter’dan “Ter Apel’deki merkezin spor salonunda 3 aylık bir bebek dün gece vefat etti. Herkes gibi ben de bu kötü durumdan derin bir şekilde etkilendim. Bebeğin ailesine ve çalışanlara iyi dileklerimi sunuyorum” paylaşımını yaptı.

YÜZLERCE KİŞİ DIŞARIDA UYUDU

Hollanda’nın Ter Apel köyündeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Hollanda hükümeti, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken Hollanda Kızılhaç’ı da yeterli yatak olmaması sebebiyle iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı. Çadırların kaldırılmasına rağmen kadın, çocuk ve yaşlılarında bulunduğu çok sayıda mülteci bahçede yatmaya devam etmişti.

Hollanda kamu yayıncısı NOS’ta yer alan haberde, dün gece yaklaşık 700 kişinin Ter Apel’deki merkezin dışında sabahladığı aktarıldı.

Çadırların polis tarafından kaldırıldığı belirtilen haberde, yetkililerin iltica merkezi çevresinde çadır ve kamp malzemesi bulundurmayı yasakladığı belirtildi.

HÜKÜMET YER BULMAKTA ZORLANIYOR

Hollanda’da hükümet, iltica merkezlerinde yaşanan yer sorunları ve belediyelerin mültecilere barınma imkanı sağlamaması sebebiyle iltica başvurusunda bulunanlara yer bulmakta zorlanıyor. Hükümet, Albergen köyünde satın alınan bir oteli Sığınmacı Kabul Merkezi Kurumuna (COA) devrederek buraya 300 mülteciyi yerleştirmek isterken bölge halkının protestolarıyla karşılaştı.

Öte yandan Bakan van der Burg, yer problemine çözüm bulmak için kruvaziyerlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılmasını teklif etmişti. (AA)

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