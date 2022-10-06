Hong Kong, turistlere binlerce ücretsiz uçak bileti dağıtacak

Hong Kong’a gelecek turistlere ücretsiz olarak dağıtılacak uçak biletlerinin değeri 250 milyon doları buluyor.

Sozcu.com.tr

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Hong Kong yönetimi, Covid-19 pandemisi sonrasında turizmi canlandırmak için 500 bin ücretsiz uçak bileti dağıtma kararı aldı.

Geçen hafta turistlere yönelik karantina kurallarını büyük ölçüde kaldıran Hong Kong, kenti ziyaret eden turist sayısını artırmak için yeni bir uygulama başlatıyor. Hong Kong'a gelecek turistlere ücretsiz olarak dağıtılacak biletlerin toplam fiyatı 250 milyon doları buluyor.

Reklam kampanyasını yöneten Hong Kong Turizm Kurulu, ücretsiz bilet uygulamasının gelecek yıl başında başlayacağını duyurdu. Yetkililer, biletlerin Çin içinden gelen turistlerin yanı sıra seyahat acenteleri aracılığıyla yurt dışına da dağıtılacağını bildirdi.

Çin'in Sıfır Covid politikası kapsamında Hong Kong pandemide turistlere de çok sıkı sınırlamalar getirmiş, ülkeye giriş yapanlar otelde karantinada beklemek durumunda kalmıştı. Son aylarda Hong Kong'a giden turist sayısı yükselse de hâlâ pandemi öncesinin çok gerisinde.

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