‘Hostesleri görünce hormonlarım yükseldi’ diyen başkana istifa çağrısı

Kendisinden 29 yaş küçük Türk kızı Zübeyde ile evlenen ve iki yıl önce ondan ayrı yaşamaya başlayan Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann’a bu kez 'seksizm' suçlaması geldi. Kendi partisi SPD, "Hostesleri görünce hormonlarım yükseldi" diyen Feldmann’ın "İyice raydan çıktığını" belirterek istifasını istedi.

Ali GÜLEN

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Almanya'nın finans kenti Frankfurt'un Sosyal Demokrat Partili Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, ‘Türk eşine kıyak iddiaları’ndan sonra yeni bir skandalla iyice köşeye sıkıştı.

Kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde Temizel'le evlenen ve Zübeyde'nin, sosyal yardım kuruluşu AWO'dan yüksek maaş ile lüks araba aldığının ortaya çıkmasıyla koltuğu sallanan “Türkler'in eniştesi” lakaplı Peter Feldmann, bu kez Frankfurt'un Avrupa Ligi final maçına giderken söylediği sözler yüzünden hayli sıkıntıda.

“HOSTESLER HORMONUMU YÜKSELTTİ”

Başkan Feldmann'ın, Sevilla uçuşu sırasında söylediği “Sadece yer personeli değil, özellikle kadın uçuş personeli hormonlarımı yükseltip beni etkileyerek tamamen devre dışı bıraktı“ sözleri başına bela oldu.

Önceki eşinden ayrılıp Zübeyde ile evlenen, daha sonra ondan da ayrı yaşamaya başlanan Feldmann, sözlerine en büyük tepki, partisinin Frankfurt İl Başkanlığı'ndan geldi.

SPD: İYİCE RAYDAN ÇIKTI

Frankfurt SPD'den yapılan açıklamada, “Belediye Başkanı'nın Sevilla'ya uçarken yaptığı cinsiyetçi açıklama, önemsiz bir suç değil. Kınanması gereken bir raydan çıkma. İstifa etmeli. Seksizmin partimizde yeri yok ve biz de bununla aktif olarak savaşıyoruz“ denildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Feldmann'ın Frankfurt halkının güvenini açıkça yitirdiğini görüldüğü belirtilirken, AWO skandallarından sonra, bu hareket artık Feldmann'ın partisine yük haline geldiğinin kanıtı olarak görülüyor.

CİNSİYETÇİLİK (SEKSİZM) NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cinsiyetçilik (seksizm), eğitim veya iş hayatında bireye erkek veya kadın olduğu için negatif ayrımcılık yapmak ya da bu özelliklerinden yararlanmak anlamına geliyor. Zaman zaman dost meclislerinde sarf edilen, “Kadın olduğu için otobüsü yavaş kullanıyor”, “Kadınlar futbolda olmamalı”, “Kadınlar fabrikada çalışsın da görelim” gibi ifadeler, ‘cinsiyetçi sözler’e örnek olarak gösterilebilir. İşte, cinsiyetçi (seksist) sözler ve kelimeler…

Cinsel ayrımcılık kavramı aslında genellikle kadınlara karşı olan ayrımcılıklarla eş tutulur. Bunun nedeni, kadınlara karşı ayrımcılığın ortaya çıkan ilk şekil olmasıdır.

Cinsel ayrımcılık temel olarak, belli bir varlığın karakteristik özelliklerinin her zaman kendine özgü sınırlar içinde kalmaya mahkum olduğu düşüncesine dayanır. Kendi içinde ise; erkeğe, kadına, çift cinsiyetli olana ve cinsiyet değiştirene karşı ayrımcılık olarak bölümlendirilebilir.

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