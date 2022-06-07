Hükümet kaynakları konuştu: Terör örgütünden yardım istemişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadesini istediği İsveçli vekil Emine Kakabaveh bugünkü güven oylamasında, İsveç hükümetinin düşmesini engellerken yerel medyaya konuşan hükümet kaynakları, terör örgütlerinin devreye girdiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Terör örgütü PKK’nın uzantıları YPG/PYD’yi destekleyen ve bu desteği her fırsatta dile getiren İsveçli vekil Emine Kakabaveh gündemden düşmüyor…

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Finlandiya ve İsveç NATO’yla yakınlaşmış ve bloğa katılmak istediklerinin sinyalini vermişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ ile ilgili konularda Ankara ile iş birliği yağmadığını açıklayarak üyeliği veto etme kararı almış ve sert ifadeler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını açıklamış ve bazı teröristlerin iadesini istemişti. Bu isimler arasında terör örgütüyle organik bağı olan Emine Kakabaveh de yer alıyordu. İsveçli siyasetçinin durumu ise İsveç ile Türkiye arasında gerilimi tırmandırdı.

SON ANDA KARARINI VERDİ

Zira İsveç'te bugün adalet bakanı Morgan Johansson'a yönelik güvensizlik oylaması yapıldı. Parlamentoda oylar 174-174 dengede olduğu için bağımsız siyasetçi Kakabaveh’in oyu kritik bir öneme sahip oldu. Johansson’un görevden alınması durumunda Sosyal Demokrat Parti’den başbakan Magdalena Andersson, kabinesiyle birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

Fakat oylamada Kakabaveh, İsveç hükümetine destek çıktı ve Johansson ile birlikte Andersson’a destek verdi. Seçimlere 100 gün kala bu virajı atlatan İsveç hükümetinin Kakabaveh’i nasıl ikna ettiğinin detayları da ortaya çıktı.

DEVREYE TERÖRİSTLERİ KOYMUŞLAR

İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen’e konuşan bazı hükümet kaynakları, Sosyal Demokratlar’ın Suriye’nin kuzeyindeki bazı terör örgütü mensupları ile iletişime geçerek “Kakabaveh’i ikna edin, İsveç hükümetini düşürmesini engelleyin” dediğini söyledi. İsveçlilerin, “Hükümetin düşmesi sizin çıkarınıza olmayacaktır” diyerek terör örgütü mensuplarını görüşmeye ikna ettiği öne sürülürken Kakabaveh, “Kadın bir yetkili beni dün gece aradı fakat onun çağrısını yanıtsız bıraktım. Telefonumda çok sayıda mesaj ve cevapsız arama vardı” ifadesini kullandı.

Kakabaveh iddiaları yalanlayarak, “Hiçbir temsilciyle konuşmadım. Telefonda konuşsam bile kimse beni etkileyemez” dedi.

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