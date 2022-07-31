İbrahim Kalın’dan Ukrayna tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmayla ilgili "İlk geminin yarın sabah Ukrayna’dan ayrılma ihtimali yüksek" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal 7’nin canlı yayınında konuşan Kalın, “İlk geminin yarın sabah Ukrayna'dan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor” dedi. Ukrayna ve Rusya tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını ve İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'nin ihracat rotalarıyla ilgili son çalışmaları kısa süreden tamamlamasını beklediklerini kaydeden Kalın, “Yarına kadar detaylar tamamlanırsa ilk geminin yarın sabah limandan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor” diye konuştu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgali sonucu dünyanın başlıca hububat üreticilerinden Ukrayna'nın ihracatı durma noktasına gelmişti. Arzdaki daralma sonucu yükselen tahıl fiyatları yoksul ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde gıda krizine yol açtı.

Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna, geçen hafta tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzaladı. Ukrayna'dan buğday, arpa, ayçiçeği başta olmak üzere ziraat ürünlerinin ihracatının yeniden başlamasını öngören anlaşma, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamada “Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz” demişti.

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