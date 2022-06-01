İçişleri Bakanlığından yeni corona genelgesi: Bir şart daha kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

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Genelgenin Covid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 3 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, corona virüsü pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek, 1 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Önceki gün İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, toplu alanlarda maske kullanımıyla ilgili genelge göndermişti. Genelgede, toplu taşıma araçlarında zorunlu maske kullanımının sona erdiği belirtilirken, sağlık kuruluşlarında ise devam edeceği aktarılmıştı.

Genelgede son günlerde Covid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtilmişti. (İHA)

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