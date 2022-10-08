İddia Yunan medyasından: Erdoğan üçlü görüşmeden istediğini alamadı

Hafta içinde Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyaset Topluluğu zirvesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çekya Başbakanı ve AB Komisyonu Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını Yunan medyası yazdı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın köklü gazetelerinden Ta Nea, Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken dikkat çekici kulis iddialarını ortaya attı. Gazete, Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklediği ilgiyi göremediğini öne sürdü.

Diplomatik kaynakların iddialarını aktaran gazete, “Özel habere göre, Erdoğan için hiçbir seviyede işler planlandığı gibi gitmedi. Diplomatik kaynaklar, Erdoğan’ın Çekya Başbakanı Petr Fiala ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Bu görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin şu an dondurulmuş AB üyeliği sürecinin tekrar başlatılmasını isterken, Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkinin canlanmasını istedi” iddiasını ortaya attı.

“ŞU KONUŞULACAK ZAMAN DEĞİL”

Fakat AB Dönem Başkanı Çekya ve von der Leyen’den elen cevabın ise, “Şu an bunu konuşacak zaman değil” olduğunu aktaran Yunan medyası, Çekya’nın Ankara’nın zirve öncesindeki tavrından da rahatsızlık duyduğunu öne sürdü. Ankara’nın diğer ülkelere oranla çok daha geniş bir katılım talep ettiği belirtilirken, organizatörlerin ise Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ise bunu kabul etmediği ve bütün ülkelerin kural ve taleplere uyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Türkiye’nin bu konuda ısrarlı olduğunu yazan Yunan medyası, “Türkiye’nin Çekya büyükelçisi, eğer Türkiye’ye istediği sayıda isimle katılma izni verilmezse, Erdoğan’ın katılmayacağını söyledi. Diplomatik kaynaklar Erdoğan’ın davette Ukrayna’daki savaşta Türkiye’nin rolü sebebiyle bir süperstar gibi olmak istediğini söylerken, Avrupalıları kızdırdığını dile getirdi” ifadelerine yer verdi.

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