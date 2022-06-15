İflas eden ülkeden haftada 4 gün çalışma kararı: Çalışanlar izin günlerinde kendi sebzelerini yetiştirsin

Birçok ülkede yeni iş modellerine adaptasyon için haftada 4 gün çalışma düzenine geçilirken, bir ülke daha aynı adımı attı ama farklı bir nedenle...

Sozcu.com.tr

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Pandemi döneminde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birçok ülkede hayata geçirilen ya da denenen haftada 4 gün çalışma düzeni, bir ülkede daha uygulamaya kondu.

Üretkenliği artırdığı düşünülen uygulama, Sri Lanka'da da hayata geçirildi ancak ülkenin amacı çalışan memnuniyetini ve üretkenliği artırmaktan çok uzakta. Borç krizi nedeniyle iflasa sürüklenen ülke, artan gıda ve yakıt sıkıntısını aşmak amacıyla iş günlerini azaltma yoluna gitti.

“BAHÇELERİNDE TARIMLA UĞRAŞSINLAR”

Son yılların en ciddi ekonomik ve siyasi krizini yaşayan Sri Lanka'da hükümet, üç ay süreyle devlet kurumlarında cuma gününü tatil ilan etti. Çalışanların maaşlarında herhangi bir kesintiye gidilmeyecek ama çalışanlardan kendi meyve-sebzelerini üretmeleri isteniyor. Böylece gıda krizinin etkisinin azaltılması planlanıyor.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, “Gıda kıtlığına çözüm için kamu görevlilerinin bir gün izin yapması ve bu sürede bahçelerinde ya da başka bir yerde tarımla uğraşması uygun görülmüştür” dendi.

Bazı kesimler ise yoksul durumdaki kamu çalışanlarının çoğunun bahçesi olmadığını belirterek planın işe yaramayacağını savunuyor.

Sri Lanka'da kamu görevlilerinin sayısı 1 milyonu buluyor. Ancak uygulama hastane ve limanlarda çalışanlar gibi kritik görevlerdeki kişileri kapsamayacak.

ŞİDDETLİ PROTESTOLAR PATLAK VERMİŞTİ

IMF'yle kurtarma paketi görüşmeleri sürdüren hükümet, ülkedeki çalışanların döviz göndermesi için yurt dışına çalışmaya gitmesini de teşvik ediyor.

22 milyon nüfuslu ülkede halkı vuran ekonomik kriz, günlük hayatı etkileyen yakıt ve elektrik sıkıntısı kitlesel protestolara yol açmış ve hükümet istifa etmişti.

Gıda kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkede Tarım Bakanı Mahinda Amaraweera, geçen ay çiftçilere daha fazla pirinç ekmeleri çağrısında bulunmuştu.

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