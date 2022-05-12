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IKBY’deki restoranda gaz patlaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki bir restoranda gaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
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IKBY’deki restoranda gaz patlaması

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Salim Caddesi’nde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, aralarında biri Hollandalı diğeri Filipinli olmak üzere 2 yabancı uyruklunun bulunduğu kaydedildi.

Kahvede ve çevredeki binalarda hasar meydana gelirken, Sivil Savunma Müdürlüğü patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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