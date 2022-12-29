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İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis’e sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.

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İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis’e sunuldu

Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis’e sunuldu.

TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor. (DHA)

Gürcistan Malta Meclis TBMM Türkiye
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