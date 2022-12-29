İki ayrı uluslararası sözleşme Meclis’e sunuldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Malta ve Gürcistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.
Malta ve Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar dolayısıyla hazırlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis’e sunuldu.
TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkereler; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokolü öngörüyor. (DHA)