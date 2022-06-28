İmamoğlu: Kalıcı adımlar atmak zorundayız

Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile birlikte toplam 10 Bulgar kenti, ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’ dahil oldu. Sofya’da düzenlenen imza töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ekolojik güvenliğinden de sorumlu olan her birimiz, çevre alanında dönüştürücü kalıcı adımlar atmak zorundayız” uyarısında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “B40 Balkan Şehirleri Ağı” oluşumuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi. İmamoğlu'nun kentteki ilk adresi, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği oldu. Büyükelçi Aylin Sekizkök ile bir araya gelen İmamoğlu, ziyaretinin ardından Sofya Belediyesi'ne geçti. İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Sofya Belediye Başkanı Yordanka Assenova Fandakova, İBB Başkanı'na ziyareti nedeniyle teşekkür etti. İki başkan, şehirleri arasındaki iş birliklerini artırma yönünde görüş birliğine vardı.

TOPLANTIYA 11 BULGAR ŞEHRİNİN BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

İmamoğlu, Sofya'daki son etkinliği, “B40 toplantısı” oldu. Sofya ile birlikte toplam 10 Bulgar şehrinin daha ağa katılma kararının imza altına alındığı toplantı, Grand Hotel Millennium Oteli'nde düzenlendi. Toplantıya, İmamoğlu ve Fandakova'yla birlikte; Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, Filibe Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov, Veliko Tarnovo Belediye Başkanı Daniel Panov, Dimitrovgrad Belediye Başkanı Ivo Dimov, Troyan Belediye Başkanı Donka Mihaylova, Karlovo Belediye Başkanı Emil Kabaivanov, Karnobat Belediye Başkanı Georgi Dimitrov, Rakovski Belediye Başkanı Pavel Gudzherov ve Sliven Belediye Başkanı Stefan Radev katılım sağladı.

“KIRCAALİ, B40'IN KURUCU ÜYESİ”

İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmaya, “Bölgemizde dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla inşa ettiğimiz B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın kurucusu ve dönem başkanı olarak Sofya'da buluşmamız, Bulgaristan'a ve Bulgaristan şehirleriyle iş birliğine verdiğimiz önemin ifadesidir” sözleriyle başladı. Bulgaristan şehri Kırcaali'nin de B40 Ağı'nın kurucu üyesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bugün burada sizlerle aynı masada buluşmak, kentlerimizin ortak geleceği adına son derece önemlidir. Zira dünyanın pek çok bölgesinde farklı toplumlar, bölgesel iş birlikleriyle refaha erişebiliyor. Bu açıdan B40 Ağının mottosu basit ve nettir: ‘Daha iyi iş birliği, daha iyi gelecek.” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL'UN, ATİNA'NIN, SOFYA'NIN SORUNLARI FARKLI DEĞİL”

B40'ın temellerini Kasım 2021'de, İstanbul'da düzenlenen “Balkan Şehirleri Belediye Başkanları Zirvesi”yle attıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“11 ülkeden katılan 23 belediye başkanı, güçlü bir iradeyle, Balkan şehirleri arasında yeni bir iş birliği sürecini başlatacak bu ağın kurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Çünkü Balkan şehirleri olarak, benzer coğrafyayı ve kültürel değerleri paylaşmamıza rağmen, aramızda ekonomik, teknolojik ve kültürel iş birliği büyütecek bir mekanizmamız yoktu. Oysa ki, yönetimsel açıdan bakıldığında, İstanbul'un sorunları ile örneğin Sofya'nın, Belgrad'ın veya Atina'nın sorunları çok da farklı değil. B40 Ağı kurulana kadar iklim krizi, göç, kentsel yoksullukla mücadele, gelir adaletsizliği, yerel demokrasi veya dijital dönüşüm gibi hepimizin ortak sorunlarını bir potada değerlendirecek; teknoloji ve deneyim aktararak inovatif çözüm önerileri üretecek bir mekanizma mevcut değildi.”

“23 ŞEHİRLE BAŞLADIK 40'A ULAŞTIK”

B40'ın Balkan şehirlerinin eşit temsil edileceği, ortak akılla ortak hedeflere ulaşma prensipleriyle çalışacak bir platform olarak kurulduğunun altını çizen İmamoğlu, “Henüz her şeyin çok başındayız. Kısa ve orta vadede birlikte önemli sonuçlar alacağız. Ve birlikte uzun bir yol gideceğiz. Ama inanıyorum ki, üyemiz şehirlerin yararına iş birlikleri ve ortak gelecek inşa etme yolunda önemli bir başlangıç yaptık. Kurulduğumuz günden beri, bölgesel iş birliğini geliştirmeye ve 23 şehirle başlattığımız bu platformu büyütmeye yönelik adımlar atıyoruz. Bugün sizlerin katılımıyla 40 şehre ulaşıyoruz” dedi. Yeni katılımlarla B40'ın çok daha güçleneceğine ve bölgesel iş birliği imkanlarının gelişeceğine inandığına vurgu yapan İmamoğlu, “Geçen Kasım'da İstanbul Zirvesine katılan belediye başkanıyla, ortak bir manifestoya imza atarak, B40 Ağı'nın anayasasına karar verdik. Buna göre; her üye eşit haklara sahip olacak, dönem başkanlığı dönüşümlü ve 1 yıl süreli olacak. Daimi sekreteryanın sorumluluğu ve yükü İstanbul'da olacak” bilgilerini paylaştı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ BİR DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR”

İstanbul buluşmasının ardından B40 bünyesinde 4 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını aktaran İmamoğlu, bunları; “Yerel İklim Eylemi”, “Yerel Demokrasi ve Göç”, “Akıllı Şehirler ve Dijital Transformasyon” ile “Yerel Ekonomik İş Birliği” şeklinde sıraladı. Özellikle iklim değişikliği odaklı konuşan İmamoğlu, “İklim değişikliğine bağlı yaşadığımız afetler, şehirlerimizde doğayla uyumlu ve iklim değişikliğine dirençli bir dönüşüme ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Maalesef iklim sorunu, ulusal sınır, milliyet veya kimlik tanımıyor. Şurası gerçek ki; iklim krizinde şehirlerimiz hem birer fail hem de mağdur. Şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ekolojik güvenliğinden de sorumlu olan her birimiz, çevre alanında dönüştürücü kalıcı adımlar atmak zorundayız” uyarısında bulundu.

“İSTANBUL'UN TECRÜBELERİNİ ÜYELERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ”

İBB olarak yapılabilecek tüm iş birliklerine açık olduklarını ve destek sunmaya hazır olduklarına dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul'un bu konulardaki tecrübelerini üyelerimizle paylaşacağız. Teknik ekiplerimiz, bu projelere dahil olmak isteyen tüm üye şehirlerimizi ziyaret ederek, yerinde çalışmalar yapmak da dahil tüm gayreti sarf edecekler. Çünkü biz, iş birliğinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Sizlerin de bu inancı taşıdığına eminim. Bu inançla ve sizlerle birlikte çevre dönüşümü, atık yönetimi ve yeşil enerji başta olmak üzere bölgesel dönüşümler gerçekleştirebiliriz. Şüphesiz ki bu dönüşüm, Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında açıklanan ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum yönünde bir yeşil dönüşüm olmalıdır. Avrupa Birliği ve B40 Ağı, teknik ve finansal alanlarda birlikte çalışarak, gezegenimizin ve şehirlerimizin geleceği için dönüşüm başarabilir” diye konuştu.

ÖNCE İMZA SONRA LOKUM

İmamoğlu'nun ardından tüm katılımcı belediye başkanları birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İmamoğlu, Fandakova ve 9 Bulgaristan şehrinin belediye başkanları arasında B40'a katılım metni imzalandı. İmamoğlu, imzaların ardından tüm başkanlara Türk lokumu ikram etti.