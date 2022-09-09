İmza, para, marş… Kral III. Charles tahta büyük değişimlerle geliyor

Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen oğlu Kral Charles'ın (73) yeni hükümdarlık süresince birçok şey değişecek.

Sozcu.com.tr

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Tahtta geçen 70 yılın ardından herkes; banknot, madeni para ve pul gibi günlük eşyalarda Kraliçe II. Elizabeth’in imajını görmeye alışkındı.

Ancak onun ölümünün ardından, bu eşyaların yeni Kral III. Charles’ın portrelerini içerecek şekilde değiştirilmeleri gerekecek.

Daily Mail’in haberine göre ise İngiliz para birimi bir gecede değiştirilmeyecek. Kralın yüzüyle yeni madeni paralar ve banknotlar oluşturulduğu ve eskileri yavaş yavaş dolaşımdan kaldırıldığı için bu değişim yıllar alabilir.

Bir başka değişiklik de, madeni paralarda Kraliçe’nin görüntüsü sağa bakarken, yenilerinde Kral’ın sola dönük görünmesi olacak. Bunun nedeni, ardışık hükümdarların karşı karşıya olduğu yolu değiştirmek için 17. yüzyıldan kalma bir gelenek.



Yeni madeni paraların ve banknotların, hazırlandıktan sonra Şansölye ve ardından Kral tarafından onaylanması gerekiyor.

Pullar ayrıca Kraliçe’nin bir görüntüsünü de gösterirken mevcut olanlar kademeli olarak kaldırılarak Kral’ın yüzünü içeren yenilerinin oluşturulması gerekiyor. Hatta yeni Kral, bu tür heykeller veya portreler için çoktan çalışmalara başlamış olabilir.

DEĞİŞİMLER ÇOKTAN BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Kraliçe’nin ER şifresini (“Elizabeth Regina”, Kraliçe’nin Latincesi) taşıyan Royal Mail posta kutularının kaldırılması pek olası değildir. Ancak herhangi bir yeni posta kutusu, yeni Kral’ın amblemini içerebilir.

Ceza mahkemelerinde de, Kraliyet’i ifade eden R, artık Regina yerine Rex’i (Latince: Kral) temsil ediyor. Hukuk meselelerinde bir başka değişiklik de, hükümdar tarafından atanan avukat ve avukatların, unvanlarının Kraliçe’nin Danışmanından (QC) Kral Danışmanına (KC) geçtiğini görecek olmalarıdır.

Bu arada Ulusal Marş’ın sözleri artık “Allah lütufkâr kralımızı korusun” olarak değiştirildi.

Tüm bunlar dışında Kral III. Charles’ın imzası da değişecek. Daha önce, sadece “Charles” idi, ama şimdi onu, sonundaki Rex için bir R harfi takip edecek. Charles’ın Kral olarak yeni bir kişisel bayrağı olacağı da bilinen yenilikler arasında.

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