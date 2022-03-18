İnanılmaz iddia: “Rus askerler savaşmamak için kendi bacaklarına sıkıyor”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dördüncü haftasına girerken, cephede büyük bir direniş ile karşılaşan ve moralleri bozulan Rus askerleriyle ilgili inanılmaz iddialar gündeme geldi...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 23’üncü gününde ülkede çatışmalar sürerken, ABD’nin tahminlerine göre, bugüne kadarki çatışmalarda Rus tarafından 7 binden fazla asker öldürüldü.

Beklenenden çok kayıplar veren Rus askerleri daha önce yaptığı açıklamalarında, evlerine dönmeleri halinde öldürülmekten korktuklarını söylemişti.

Rusya’nın sahayı terk eden askerlere ağır cezalar uyguladığı biliniyor. Askerler kendi canlarının yanı sıra ailelerinin ölümüyle de tehdit ediliyor.

Belarus merkezli yayın kuruluşu NEXTA ise, Rus birliklerin kendi aralarında yaptığı iddia edilen bir konuşmayı yayınladı. Konuşmada, çaresiz Rus birliklerinin kendilerini bacaklarından vurmak için Ukrayna silahlarını aradığı ortaya çıktı.

12 Mart cumartesi günü kaydedilen ve ilk kez yayımlanan görüşmelerde, bir Rus askeri, “14 gündür bize ateş ediyorlar. Korkuyoruz. Zorla evlere giriyoruz, yiyecek çalıyoruz ve sivilleri öldürüyoruz. Rus subaylar artık dayanamıyor. Evlerine dönebilmek için kendilerini bacaklarından vurdular. Her yer ceset dolu…” dedi.

ABD istihbaratı da, Rus birliklerinin moralinin son derece bozuk olduğunu ve araçlarını bırakıp ormana kaçmaya başladıklarını öne sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’da karşılaştığı ve beklediğinden oldukça fazla olan bu direnişin orduda ve Moskova yönetiminde moralleri bozduğu öne sürüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’İn başarısızlık nedeniyle yaklaşık 20 üst düzey generali de cepheye yolladığı iddia edildi. En son gelen açıklamalar da bu generallerden 4’ünün öldüğünü doğruladı.

Obama’nın başkanlığı sırasında Pentagon’un Rusya ve Ukrayna’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Evelyn Farkas savaşın 23’üncü gününde konuyla ilgili olarak, “Bu tür kayıplar moral ve birlik uyumunu etkiler. Özellikle askerlerin ‘neden savaştıklarını tam olarak anlayamadıkları’ bu tarz savaşlarda.” dedi.

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