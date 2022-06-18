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İngiliz askerlerin seks videosu orduyu karıştırdı

İngiltere ordusunda paraşüt birliğindeki askerlerin grup seks videosu ortaya çıkınca, birliğin Bosna Hersek ve Kosova’da konuşlandırılması planı rafa kaldırıldı.

Sozcu.com.tr
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İngiliz askerlerin seks videosu orduyu karıştırdı

İngiltere'de orduya bağlı 3'üncü Paraşüt Tugayı'ndaki askerlerin grup seks videosu, ordu içinde krize yol açtı. Paraşüt Birliği komutanlarından Andrew Harrison, ordu yönetimine yazdığı mektupta “söz konusu birime güvenmediğini ve seks videosunda yer alan askerlerin gelecek aylarda Bosna Hersek ve Kosova'da konuşlandırılması planından vazgeçilmesi gerektiğini” belirtti.

Bunun üzerine tugay Balkanlar'daki operasyon planlarından çıkarıldı. Bu olayın İngiliz paraşüt birliğinin itibarına gölge düşürdüğünü belirten yetkililer, disiplin soruşturması sonucu karar alındığını duyurdu. Öte yandan olayla bağlantılı askerlerin cezalandırılmayacağı kaydedildi.

İngiltere, eylül ayında Balkanlar'a 300'e yakın asker göndermeyi planlıyordu.

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