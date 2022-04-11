İngiliz istihbarat kurumuna sert tepki: Terör saldırısı “geliyorum” demiş

İngiltere’nin Manchester kentinde 2017’de 22 kişinin öldüğü intihar saldırısını soruşturan hükümet yetkilisi Lord Anderson, iç istihbarat örgütü MI5’ın saldırı planlarıyla ilgili “önemli ve çok açık” işaretleri göremediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin Manchester kentinde 2017'de yaşanan ve 22 kişinin öldüğü intihar saldırısını soruşturan hükümet yetkilisi, saldırıda iç istihbarat örgütü MI5'ın ihlali olduğunu söyledi.

Salman Abedi isimli Libya asıllı saldırgan, 22 Mayıs 2017'de ABD’li müzisyen Ariana Grande’nin Manchester Arena’daki konseri sonunda intihar saldırısı düzenlemiş, yüzlerce kişinin yaralandığı olay Avrupa'da son yıllarda yaşanan en büyük terör saldırılarından biri olmuştu.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, güvenlik servislerinin saldırılarla ilgili olası ihmalini inceleyen hükümet yetkilisi Lord David Anderson, MI5'ın saldırı planlarıyla ilgili “önemli ve çok açık” işaretleri göremediği sonucuna vardığını anlattı. ITV kanalında bu hafta yayınlanacak When Worlds Collide isimli belgeselde konuşan Lord Anderson, Salman Abedi'nin bir terör saldırısı hazırlığında olduğu yönünde aylar öncesinden belirgin istihbarat bilgileri bulunduğuna dikkat çekti. İngiliz yetkili, istihbarat ve güvenlik kurumlarının bu bilgileri göz ardı ederek büyük hata yaptığını ifade etti.

“HER ŞEY ÇOK AÇIKTI”

Lord Anderson, “MI5 elde edilen istihbaratı sıradan suç olarak değerlendirdi. Halbuki ortada bir terör planıyla bağlantılı bir istihbarat olduğu çok açıktı” ifadelerini kullandı.

Salman Abedi'nin Manchester saldırısından üç yıl önce 2014'te soruşturulduğu, isminin 8 ayrı soruşturmaya konu olmasına rağmen teröristle ilgili herhangi bir suçlamada bulunulmadığı ortaya çıkmıştı.

MI5, saldırıdan dört gün önce Libya'dan Manchester'a dönen Abedi'nin sorgulanmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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