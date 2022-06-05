İngiliz The Guardian gazetesi, Turkey’den Türkiye’ye geçişi yazdı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, Türkiye'nin resmi adını Turkey'den Türkiye'ye çevirme sürecini kaleme aldı. Guardian tarafından yayımlanan yazıda, 'hindi' anlamına gelen Turkey sözcüğünün Ankara'da rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

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Türkiye, ihracat yaptığı ürünlerde ve ülkenin tanıtımında ‘Turkey' ifadesi yerine ‘Türkiye' adını kullanmak üzere başvuruda bulunmuş, Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebine olumlu yanıt vererek yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını “Türkiye” olarak değiştirmişti.

Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi’nde “Turkey” yerine ilk kez “Türkiye” kullanılırken, İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin isim değişikliğini analiz etti.

The Guardian, Erdoğan’ın “Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir” sözlerine yer verirken, Türkiye’nin neden böyle bir hamlede bulunduğunu değerlendirdi.

‘HİNDİ ANLAMINA GELMESİ SORUN OLDU’

Gazete, Erdoğan’ın Batılılaşmış ve İngilizce olan bir isimden kurtulmak istediğini öne sürerken, özellikle Turkey kelimesinin İngilizcede ‘hindi’ anlamına geldiğine vurgu yaptı. Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi olarak 1923 yılında kurulduğunu ve resmi adının Turkey olduğunu yazarken, hindi kelimesinin Şükran Günü yemeklerinin ve Hristiyanların Noelini çağrıştırması Ankara yönetiminde tepki çektiğini öne sürdü. Turkey’in ABD’de argo dilinde ‘aptal’ anlamına geldiği de hatırlatıldı.

The Guardian, bir ülkenin adını değiştirmenin genellikle değişen siyasetle geldiğini vurgularken, 1707’de Britanya Birleşik Krallığın isminin değişmesine ve 2019’da Makedonya’nın, Yunanistan ile anlaşmazlığın ardından Kuzey Makedonya adını aldığı anımsatıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin de daha önce yerli halkça Kaplumbağa Adası (Turtle Island) olarak bilindiği notuna yer verildi.

‘BİRLEŞİK KRALLIK ERDOĞAN’I ÖRNEK ALMALI MI?’

Her yerde olduğu gibi Ankara’da da kimliğin “her şey” olduğuna vurgu yapılan yazıda, İstanbul, New York, St Petersburg ve Mumbai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinin, köklerine ve değişen kimliklerine göre tekrar markalaştığı belirtildi.

Aynı yazıda, “Birleşik Krallık, Erdoğan’ı örnek almalı mı? İskoçya, oradan ayrılırsa artık ‘birleşik’ olmayacak. Büyük Britanya ‘Küçük İngiltere’ye dönüşürken, yeni bir isim şart olabilir. Brexitannia’ya ne dersiniz?” ifadeleri kullanıldı.

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