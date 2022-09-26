İngilizlerden çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı örnek gösterdiler

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve Türk Lirası'nın döviz karşısında son yıllarda yaşadığı değer kaybı uluslararası kamuoyunun dilinde... İngiliz Daily Telegraph gazetesinde dikkat çekici bir analiz yayınlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de ekonomik kriz uluslararası kamuoyunda gündemden düşmüyor… İngiltere’nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ta Matthew Lynn imzalı analizde, İngiltere’deki ekonomik durum ve siyasi konjonktür mercek altına alınırken, kısa bir süre önce başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss’ın performansı değerlendirildi.

Wall Street Journal, Money Week, Spectator, Bloomberg ve Sunday Times gibi bilinen medya kuruluşlarında köşe yazan gazeteci-yazar Lynn, İngiltere’deki ekonomik şartların kötüleşmesi durumunda Truss’ın koltuğunu bırakmayacağını öne sürdü. Lynn, Truss’ın ancak seçmenlerin oylarıyla görevini bırakabileceğini söyleyerek, “Başbakan ofisten ayrılabilir fakat bu piyasalar yüzünden değil, seçmenin oylarıyla olur” dedi.

“HİSSE SENEDİ ZORBALARI ARTIK GÜÇLÜ DEĞİL”

Lynn, “Sonuçta hisse senedi zorbaları bir zamanlar olduğu kadar güçlü değiller. Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda bile liderler finansal piyasalar sebebiyle görevinden alınmıyor” yorumunu yaptı.

Lynn, “Çok özgün ve çılgınca bir ekonomik politika izleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bile Türk Lirası’nın yarı yarıya değer kaybetmesi ve enflasyonun da yüzde 80’e ulaşmasına rağmen halen görevinde. Kimse Birleşik Krallık’ta böyle ekonomik politika görmeyi beklemez fakat burada önemli olan nokta şu, gelişmekte olan ülkelerde bile hükümetler eskiden yaşadıkları ekonomik türbülansın çok daha fazlasını yaşamalarına rağmen görevlerine devam ediyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamayı analiz ettiler

İlginizi Çekebilir BMGK'da konuşan Erdoğan'ın sözlerine çok sert tepki geldi

İlginizi Çekebilir Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan aile fotoğrafı