İngiltere Başbakanı köşeye sıkıştı: Fotoğraflar sızdı

Corona virüsü salgınının en ölümcül ve tehlikeli olduğu dönemde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kapalı alanda kişi sınırlaması uygulanırken İngiltere'de başbakanlık konutunda düzenlenen partiler ülkeyi karıştırmaya devam ediyor. Daha önce "Ben 15 dakika orada bulundum" diyen Başbakan Johnson'ın yeni görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, corona virüsü salgını dolayısıyla 2020 yılının Kasım ayında uygulanan sıkı corona virüsü kuralları ve yasaklarını deldiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson’ı tartışıyor…

Kapalı ortamda bir arada bulunmasına izin verilen insan sayısının çok az olduğu ve sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarının sert bir biçimde uygulandığı dönemde başbakanlık konutunda ve ofisinde başbakanlık çalışanlarının parti düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Johnson, partileri organize etmediğini ve partiler sırasında sadece 15 dakika orada olduğunu söylemişti.

Fakat bugün İngiliz ITV, Johnson’ın parti sırasında eline kadeh alarak konuşma yaptığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Johnson’ın uzun bir süre kaldığı görülürken İngiliz medyası bu olaya büyük yer ayırdı.

“10-15 DAKİKA KALDI”

“Partygate” olarak isimlendirilen olay İngiliz kamuoyunda büyük tepki çekti.

Johnson’ın danışmanları, “Johnson o sırada görevden ayrılan iletişim sorumlusu için kısa bir konuşma yaptı ve 10-15 dakika kaldı” açıklamasını yaptı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Johnson ceza almış fakat hakkındasoruşturma başlatılmamıştı.

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