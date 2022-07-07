İngiltere bunu konuşuyor: Johnson, Kraliçe’yi krizin içine çekecek mi?

Hükümetin 5’te 1’inin 24 saat içinde istifa etmesiyle kariyerini koruma mücadelesi içine giren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koltuğunu korumak için krizi daha da büyütecek adımlar atabileceği belirtiliyor. İngiliz basınına göre Johnson, Kraliçe’den parlamentoyu feshederek erken genel seçim düzenlemesini isteyecek ama bu ülkede anayasal krize yol açabilir.

Sozcu.com.tr

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Kabinesindeki önemli bakanlar dahil 40'tan fazla hükümet görevlisinin istifasıyla koltuğu daha da sallanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, en yakınlarının istifa baskısına rağmen başbakanlığı koruma mücadelesine girdi.

Hükümetin 5'te 1'i 24 saat içinde istifa ederken istifa eden isimler Boris Johnson’a istifa etmesi için baskı yapmak üzere dün akşam Başbakanlık Ofisi’nde toplandı. Johnson'a görevden ayrılmasını tavsiye eden isimler arasında İçişleri Bakanı Priti Patel ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın yanı sıra daha dün Maliye Bakanı olarak atanan Nadhim Zahawi de yer aldı.

İngiltere Başbakanı, 2020 ve 2021 yıllarında Başbakanlık konutunda verilen partilerle Covid-19 kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti. Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın önceki günkü istifası, kabinede art arda gelen istifalarla hükümet krizine yol açtı.

İngiliz basını 2019'dan bu yana başbakan olan Johnson'ın “yolun sonuna geldiğini” yazarken dün istifa etmeyeceğini açıklayan Johnson'ın koltuğunu korumak için neler yapabileceği ülkede tartışma yaratıyor.

ANAYASA KRİZİ UYARISI

İngiliz Daily Mail gazetesi, “çaresiz durumdaki Boris, kariyerini koruma mücadelesine Kraliçe'yi de dahil edebilir” yorumunda bulundu. Habere göre Johnson'a yakın isimler başbakana yetkisini kullanarak Kraliçe'den parlamentoyu feshederek erken genel seçim düzenlemesini istemesini öneriyor.

Öte yandan Kraliçe 2. Elizabeth'in bunu reddetmesi halinde ülkede bir anayasa krizinin patlak verebileceği yönünde endişeler de var. Dün Başbakanlık ofisine giderek istifa çağrısı yapan isimlerin de “Donald Trump taktiklerinden” ve krize kraliyeti dahil etmekten kaçınması konusunda Johnson'ı uyardığı belirtildi.

Öte yandan 96 yalındaki Kraliçe Elizabeth'in çarşamba günleri İngiltere Başbakanı ile yaptığı görüşmenin dün gerçekleşmediği belirtiliyor.

The Times gazetesine konuşan hükümetten bir kaynak, Kraliçe'den parlamentoyu feshetmesinin istenmesi ihtimalini “Bu gündeme gelen bir konuydu ama tamamen delilik olur” diye yorumladı.

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